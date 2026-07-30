В России увеличилось число иностранцев, выдворенных за нарушения

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения, за первое полугодие 2026 года выросло в 2,6 раза, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
По информации Совбеза РФ, на иностранных граждан в первом полугодии 2026 года составлено 1,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях, что на 24,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
«За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны — 99,4 тысячи (рост в 2,6 раза)», — говорится в сообщении.
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