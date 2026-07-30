ВС России 30 июля поразили три сухогруза с оружием и припасами для ВСУ

С 22 июля движение судов в портах Большой Одессы фактически остановилось после серии ударов по инфраструктуре. Из-за приостановки страхования военных рисков Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки, а быстро заменить морские маршруты другими видами транспорта невозможно.