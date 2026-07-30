Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России 30 июля поразили три сухогруза с оружием и припасами для ВСУ

Российские войска поразили три сухогруза в Одесской области и акватории у Одессы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 30 июля.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, одно судно находилось в порту Южный. Утверждается, что оно доставило груз военного назначения для украинской армии.

«Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам», — говорится в сообщении Минобороны.

Утверждается, что эти суда перевозили вооружение и другое военное имущество в порты Одесса и Черноморск.

С 22 июля движение судов в портах Большой Одессы фактически остановилось после серии ударов по инфраструктуре. Из-за приостановки страхования военных рисков Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки, а быстро заменить морские маршруты другими видами транспорта невозможно.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше