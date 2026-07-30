Шесть животных погибли на пожаре в нижегородской конюшне

На пожаре в конюшне в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 29 июля погибли шесть животных. Это три лошади и три пони, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Эвакуированы были 69 лошадей. Причину возгорания установят дознаватели, добавили в ведомстве.
Как писал «Ъ-Приволжье», на территории конюшни на улице Зеленхозовской загорелось сенохранилище на площади 1,5 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие почти 60 человек.
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