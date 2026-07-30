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Гинцбург рассказал о разработке вакцин от меланомы для десяти пациентов

Вакцины от меланомы для десяти пациентов изготовят за 1,5−3 месяца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вакцины от рака кожи разрабатываются для десяти пациентов, они будут готовы за полтора-три месяца, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас мы разрабатываем препараты (персонализированные вакцины от рака кожи — ред.) для десяти пациентов, которые будут готовы в течение полутора-трех месяцев», — сказал Гинцбург.

Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы.

Вакцина «НЕООНКОВАК» была разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель — НМИЦ радиологии.

В ноябре 2025 года Минздрав РФ также выдал разрешение на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА «Онкопепт» для лечения колоректального рака.