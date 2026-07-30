Квартиру мамы участника СВО утеплили в Канавине по поручению Юрия Шалабаева

Квартиру на улице Рубо в Нижнем Новгороде, где живет мама бойца СВО, утеплили по поручению мэра Юрия Шалабаева. Об этом сообщили в городской администрации.
Ирина Варенова обратилась к главе города с просьбой защитить ее жилье от холода на личном приеме. Прямо на встрече мэр пообещал решить эту проблему. Ход ремонтных работ взял под контроль глава Канавинского района Артём Иванов.
Управляющая компания утеплила фасад дома вместе с устройством штукатурного и окрасочного слоев, заменой оконных отливов и установкой сандрика над утеплителем. Также по поручению мэра во дворе появились лавочки.
«Выполненные работы позволят значительно снизить теплопотери, повысить энергоэффективность здания, улучшить микроклимат в квартире и обеспечить дополнительную защиту наружных конструкций от воздействия окружающей среды», — сказала исполнительный директор УК Мария Горбунова.
После старта отопительного сезона сотрудники компании оценят объект с точки зрения комфорта.
Ранее мы писали, что расходы на участников СВО увеличат в Нижегородской области на 9,8 млрд рублей.