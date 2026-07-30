В Австралии Telegram грозит штраф в $38 млн за опасный контент

В иске указано, что с 27 сентября по 5 октября 2025 года австралийские пользователи пожаловались на 12 публикаций. Десять из них оставались на платформе не менее семи дней после жалоб, а по другому расчету, приведенному в иске, — не менее 20 дней. Связанные с ними каналы и аккаунты тоже не удалили и не заблокировали.