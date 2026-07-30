В Австралии Telegram грозит штраф в $38 млн за опасный контент

По данным eSafety, мессенджер нарушил местные законы о борьбе с террористическим и другим запрещенным контентом. Комиссариат утверждает, что Telegram не удалял некоторые материалы даже после того, как пользователи на них пожаловались. Речь идет, в частности, о видеозаписях казней и массовых убийств.
Регулятор также заявляет, что сервис не блокировал аккаунты, каналы и группы, связанные с таким контентом. Кроме того, платформа якобы не выявляла уже известные записи терактов, включая нападение на мечети в Крайстчерче в 2019 году и стрельбу в Буффало в 2022 году.
В иске указано, что с 27 сентября по 5 октября 2025 года австралийские пользователи пожаловались на 12 публикаций. Десять из них оставались на платформе не менее семи дней после жалоб, а по другому расчету, приведенному в иске, — не менее 20 дней. Связанные с ними каналы и аккаунты тоже не удалили и не заблокировали.
Среди претензий комиссариата к Telegram — отсутствие в правилах мессенджера запрета на распространение террористического контента во всех разделах сервиса. Пользователям, которые жаловались на подобные публикации, не предоставлялись ответы о результатах рассмотрения их обращений. Если суд удовлетворит иск, Telegram грозит штраф до 54,6 млн австралийских долларов (около $38 млн). Окончательная сумма определится судебным решением.
Представитель мессенджера настаивает на обратном. Он заявил, что усилия Telegram по борьбе с террористическим контентом хорошо задокументированы. Только в 2026 году сервис удалил тысячи экстремистских сообществ. «Мы отвергаем эти обвинения и будем оспаривать их в суде», — подчеркнул представитель мессенджера.
29 июля стало известно, что ФСБ предъявило основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму. Причиной, по сообщению ведомства, стали «многочисленные каналы, чаты и боты», которые активно используют украинские спецслужбы для подготовки и координации диверсий и терактов, массовых убийств, кибермошенничества.