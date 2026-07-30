На улице Дзержинского в Таганроге начался капремонт водопровода

Для маршрутов № 31, 35 т, 36, 73б и 74 ввели временную схему движения: от улицы Москатова — по улице Щорса — по улице Бабушкина — по улице Социалистической — по переулку Парковому — на улицу Дзержинского и далее по установленной схеме маршрута. Водителям личного транспорта рекомендуют следить за дорожными знаками и заблаговременно планировать объездные пути.