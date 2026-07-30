Первоклассница из Хабаровского края признана одной из лучших сказочниц России

Всего в номинации, приуроченной к Году единства народов России, свои творческие работы прислали 1272 ребенка в возрасте от 3 до 13 лет. Участники могли попробовать силы в двух направлениях: литературном (создание собственных сказок по мотивам фольклора народов России) и художественном (иллюстрации с национальными мотивами).