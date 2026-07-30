Первоклассница из Хабаровского края признана одной из лучших сказочниц России

Названы имена лауреатов специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» в рамках XXIII сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», организатором которого выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в числе 100 победителей, выбранных из 43 регионов, первоклассница из Комсомольска-на-Амуре Мария Саримова.
Мария отличилась в направлении «Текстовые работы», представив на суд жюри авторскую сказку «Туму и волшебство ледяной реки».
Ее герой — мальчик из эвенского стойбища, который отправляется в путь за легендарной рекой, где сбываются самые заветные мечты. Произведение пронизано идеями единства, бережного отношения к природе, искренней доброты и веры в то, что благородные поступки всегда находят отклик.
Юная сказочница получила высокие оценки экспертов.
Всего в номинации, приуроченной к Году единства народов России, свои творческие работы прислали 1272 ребенка в возрасте от 3 до 13 лет. Участники могли попробовать силы в двух направлениях: литературном (создание собственных сказок по мотивам фольклора народов России) и художественном (иллюстрации с национальными мотивами).
Все работы финалистов детской номинации войдут в специальный ежегодный сборник, который в 2026 году будет целиком посвящен сказкам народов России. Каждый из 100 победителей получит этот памятный печатный том с собственной публикацией.