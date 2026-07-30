Доходы, здоровье, документы: За что пенсионеры могут лишиться доплат

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков добавил, что при назначении льгот учитывают и имущество. Наличие нескольких квартир, дорогих автомобилей или других активов может стать основанием для отказа в субсидиях и налоговых послаблениях. Также выплаты могут отменить при снятии инвалидности, переезде в другой регион или ошибках в документах. В таких случаях пенсионер рискует потерять региональные доплаты либо льготы, которые были привязаны к прежнему статусу.
«Это происходит потому, что размер пособий формируется исходя из прожиточного минимума региона. Выплаты по прежнему месту жительства прекращаются со следующего месяца после переезда», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
Ранее в Госдуме рассказали, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать работающие пенсионеры. В частности, для них действуют налоговые и жилищные льготы.
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