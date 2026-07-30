Биолог Леонович рассказал о втором пике активности клещей в Подмосковье

Леонович рассказал, что в Московском регионе наиболее распространены клещи родов Ixodes и Dermacentor. Таежный и европейский лесной клещи могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, тогда как луговой клещ редко нападает на человека. Эксперт также отметил, что репелленты не всегда обеспечивают надежную защиту, поэтому лучше использовать закрытую одежду и не оставлять открытых участков кожи.