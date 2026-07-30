Биолог Леонович рассказал о втором пике активности клещей в Подмосковье

В Москве и Московской области в августе и сентябре ожидается второй пик активности иксодовых клещей. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН, доктор биологических наук Сергей Леонович.
— У лесного клеща два пика активности, весенний и летний (август-сентябрь). Этот пик выражен слабее, чем весенний, потому что у таежного клеща осеннего пика активности нет. То есть, активны только клещи одного из трех видов, — отметил ученый.
Леонович рассказал, что в Московском регионе наиболее распространены клещи родов Ixodes и Dermacentor. Таежный и европейский лесной клещи могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, тогда как луговой клещ редко нападает на человека. Эксперт также отметил, что репелленты не всегда обеспечивают надежную защиту, поэтому лучше использовать закрытую одежду и не оставлять открытых участков кожи.
По словам специалиста, наиболее распространенным заболеванием, передаваемым клещами в столичном регионе, остается клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Он подчеркнул, что при своевременном выявлении инфекция хорошо поддается лечению антибиотиками, тогда как случаи клещевого энцефалита в Москве и Подмосковье встречаются значительно реже, передает ТАСС.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что этим летом россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы клещей размером до двух миллиметров. Этих клещей крайне трудно обнаружить, поэтому они остаются на теле человека значительно дольше, из-за чего риск передачи информации гораздо выше.