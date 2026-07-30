В Смоленской области продолжается реализация программы по повышению рождаемости

С начала 2026 года более 2 тысяч женщин в Смоленской области посетили школы для беременных. Они открыты на базе женских консультаций и центральных районных больниц — теперь будущим мамам не нужно ехать в областной центр, чтобы подготовиться к родам.
Ещё одной важной мера поддержки является бесплатное обеспечение беременных женщин витаминами. Необходимые препараты женщины получают бесплатно в той же женской консультации, где наблюдаются, сразу после приёма. Это помогает малышу правильно развиваться.
Также будущим мамам предоставляется электронный родовый сертификат, который оформляется автоматически при постановке на учёт. Сертификат позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также оплачивает профилактические осмотры ребёнка в первый год жизни.
Беременные женщины, вставшие на учёт до 12 недель, могут оформить единое пособие. Для работающих женщин предусмотрено пособие по беременности и родам.
«С 1 августа 2026 г беременным студенткам, вставшим на учёт, будет назначена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей. Также молодые семьи при рождении третьего или последующего ребенка получат выплату размере 300 тысяч рублей и смогут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.