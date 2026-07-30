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В Старополтавском районе устраняют последствия удара стихии

Жители Старополтавского района приходят в себя после обрушившейся на них непогоды.

Жители Старополтавского района приходят в себя после обрушившейся на них непогоды. По словам старожилов, подобных ударов стихии они не видели как минимум полвека.

Накануне Старополтавский район принял на себя удар природы — вместе с ливнем населенные пункты атаковали ураганный ветер и град размером с крупные ягоды винограда. Погодное комбо, уточняли накануне в комитете по делам территориальных образований, оставило без света 16 из 32 населенных пунктов, посрывало крыши некоторых домов, а также повыбивало окна.

— Накануне вечером подача электроэнергии по району была восстановлена. Частично свет отсутствует только в Харьковке, где сейчас продолжаются восстановительные работы, — прокомментировал глава Старополтавского района Михаил Ахтямов. — Местами повреждена кровля жилых домов и складских помещений. Нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам — площадь уточняется.

К сегодняшнему утру, отметил Михаил Ахтямов, в район Волгоградской области частично вернулась и сотовая связь — к полноценной работе пока не вернулся лишь один из крупных операторов.

— Люди говорят, что подобного в этих краях они не видели уже 50 лет, — заключает глава района.

Отметим, что по прогнозам волгоградских синоптиков ветер с порывами до 15−20 м/с сохранится в Волгоградской области и сегодняшним днем. Осадков в регионе пока не ожидается.

Фото Михаила Ахтямова/Vk.com.