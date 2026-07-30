В Старополтавском районе устраняют последствия удара стихии

Накануне Старополтавский район принял на себя удар природы — вместе с ливнем населенные пункты атаковали ураганный ветер и град размером с крупные ягоды винограда. Погодное комбо, уточняли накануне в комитете по делам территориальных образований, оставило без света 16 из 32 населенных пунктов, посрывало крыши некоторых домов, а также повыбивало окна.