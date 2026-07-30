Поддубный: развитие БПЛА заставляет армии мира пересматривать подходы к ПВО

Армии мира в режиме реального времени вынуждены пересматривать архитектуру противовоздушной обороны (ПВО), поскольку новые беспилотные средства меняют сам характер конфликта. Об этом заявил военный корреспондент ИС «Вести», Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьеву.
По его словам, прогресс в области дальности полета и мощности боевой части дронов затрагивает не только Россию, но и другие крупные военные державы.
«Мы просто в режиме реального времени переосмысляем саму конструкцию противовоздушной обороны, потому что понятно, что появились новые факторы. И более того, эти новые факторы, они будут прогрессировать в части дальности полета и в части возможности нести более серьезную боевую часть. Уже сейчас и противник этим занимается, повышая возможности своих беспилотников, чтобы они могли в целом сравняться с ракетами средней дальности и нести довольно серьезную боевую часть. И в этом направлении сейчас идет весь мир в плане перевооружения и переосмысления средств поражения», — отметил военкор.
Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял, что благодаря применению новой техники и тактики Россия научилась эффективно преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Украины.