Поддубный: развитие БПЛА заставляет армии мира пересматривать подходы к ПВО

«Мы просто в режиме реального времени переосмысляем саму конструкцию противовоздушной обороны, потому что понятно, что появились новые факторы. И более того, эти новые факторы, они будут прогрессировать в части дальности полета и в части возможности нести более серьезную боевую часть. Уже сейчас и противник этим занимается, повышая возможности своих беспилотников, чтобы они могли в целом сравняться с ракетами средней дальности и нести довольно серьезную боевую часть. И в этом направлении сейчас идет весь мир в плане перевооружения и переосмысления средств поражения», — отметил военкор.