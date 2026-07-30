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Поддубный: развитие БПЛА заставляет армии мира пересматривать подходы к ПВО

Военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью рассказал, как дроны меняют конфликты. Он отметил, что мир в реальном времени переосмысляет конструкцию ПВО из-за новых факторов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Армии мира в режиме реального времени вынуждены пересматривать архитектуру противовоздушной обороны (ПВО), поскольку новые беспилотные средства меняют сам характер конфликта. Об этом заявил военный корреспондент ИС «Вести», Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьеву.

По его словам, прогресс в области дальности полета и мощности боевой части дронов затрагивает не только Россию, но и другие крупные военные державы.

«Мы просто в режиме реального времени переосмысляем саму конструкцию противовоздушной обороны, потому что понятно, что появились новые факторы. И более того, эти новые факторы, они будут прогрессировать в части дальности полета и в части возможности нести более серьезную боевую часть. Уже сейчас и противник этим занимается, повышая возможности своих беспилотников, чтобы они могли в целом сравняться с ракетами средней дальности и нести довольно серьезную боевую часть. И в этом направлении сейчас идет весь мир в плане перевооружения и переосмысления средств поражения», — отметил военкор.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял, что благодаря применению новой техники и тактики Россия научилась эффективно преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Украины.

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