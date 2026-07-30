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Гинцбург сообщил о состоянии первого пациента, получившего вакцину от рака кожи

Гинцбург сообщил, что вакцину от рака кожи получат еще два пациента.

Источник: Комсомольская правда

Первый пациент, получивший российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Необходимые реакции иммунитета получены. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцинированный чувствует совершенно нормально и продолжает лечение.

«Еще будет две вакцинации тем препаратом, который производится в институте Гамалеи и вводится в институте Герцена», — сказал Гинцбург.

Академик добавил также, что иммунологические реакции пациента очень положительные. Все иммунологически активные соединения, необходимые для того, чтобы иммунная система могла бороться с раком и метастазами, вырабатываются.

Ранее национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава озвучил условия отбора пациентов для вакцинации российской мРНК-вакциной от меланомы.

Также стало известно, что в России разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал отличные результаты. Он оказался в 10 раз эффективнее обычной химиотерапии.