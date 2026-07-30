Гинцбург сообщил о состоянии первого пациента, получившего вакцину от рака кожи

Первый пациент, получивший российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Необходимые реакции иммунитета получены. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцинированный чувствует совершенно нормально и продолжает лечение.
«Еще будет две вакцинации тем препаратом, который производится в институте Гамалеи и вводится в институте Герцена», — сказал Гинцбург.
Академик добавил также, что иммунологические реакции пациента очень положительные. Все иммунологически активные соединения, необходимые для того, чтобы иммунная система могла бороться с раком и метастазами, вырабатываются.
Ранее национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) радиологии Минздрава озвучил условия отбора пациентов для вакцинации российской мРНК-вакциной от меланомы.
Также стало известно, что в России разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал отличные результаты. Он оказался в 10 раз эффективнее обычной химиотерапии.