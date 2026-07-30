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Юный самокатчик влетел в коляску с малышом у парка «Танаис» в Воронеже

Водитель СИМ и ребёнок получили травмы.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже 15-летний подросток на электросамокате врезался в коляску с ребёнком. ДТП произошло днём в среду, 29 июля, у дома № 20 на улице Героев Сибиряков. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Предварительно, несовершеннолетний двигался по тротуару со стороны улицы Пеше-Стрелецкой в направлении улицы Молодогвардейцев. Он наехал на коляску с малышом, когда его 27-летняя мать выходила с территории парка «Танаис».

В результате аварии подросток и малыш получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

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