Бывший нападающий нижегородской «Волги» Сергей Синяев стал заместителем гендиректора ФК «Нижний Новгород»

ФК «Нижний Новгород» назначил нового заместителя генерального директора по развитию. На эту должность пришёл Сергей Синяев, сообщили в пресс‑службе клуба.
В сферу ответственности Синяева войдут отделы менеджмента, маркетинга, социальных проектов и работы со СМИ. Таким образом, новый топ‑менеджер будет отвечать за ключевые направления развития клуба, включая коммуникации с болельщиками и партнёрами.
До перехода в «Нижний Новгород» Сергей Синяев занимал пост генерального директора ФК «Торпедо Москва» и спортивного кластера «Торпедо». Ранее он руководил в футбольных клубах «Астрахань» и «Волгарь» (Астрахань), где прошёл путь от управленческих должностей до гендиректора.
Нижегородским поклонникам футбола Сергей Синяев знаком и как игрок: в сезоне‑2007 он выступал за нижегородскую «Волгу» в качестве нападающего.
Ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» отдал вратаря Евгения Латышонка в аренду «Балтике» на сезон.