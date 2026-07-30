Бывший нападающий нижегородской «Волги» Сергей Синяев стал заместителем гендиректора ФК «Нижний Новгород»

До перехода в «Нижний Новгород» Сергей Синяев занимал пост генерального директора ФК «Торпедо Москва» и спортивного кластера «Торпедо». Ранее он руководил в футбольных клубах «Астрахань» и «Волгарь» (Астрахань), где прошёл путь от управленческих должностей до гендиректора.