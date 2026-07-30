Губернатор Моор объяснил появление неприятного привкуса у воды в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона после многочисленных жалоб по поводу запаха и привкуса водопроводной воды в региональной столице. По его словам, с мая по июль в бассейне реки Туры выпало большое количество осадков, что привело к сильному летнему половодью. Вода смыла с полей и болот в реку большое количество органических соединений. Глава региона рассказал о решениях, принятых местными властями для разрешения ситуации.