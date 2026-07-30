Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Малинкович: Чизкейк надо переименовать в «Буденновца»

Название десерта «Чизкейк» стоит заменить на отечественное «Буденновец», изменив при этом форму блюда и отказавшись от использования английских наименований в меню. С таким предложением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Название десерта «Чизкейк» стоит заменить на отечественное «Буденновец», изменив при этом форму блюда и отказавшись от использования английских наименований в меню. С таким предложением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Он отметил, что небольшая корректировка внешнего вида придаст десерту патриотический образ, а в ресторанах и кафе целесообразно временно указывать старое название в скобках для удобства посетителей.

— Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть «Буденновец». Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать «Буденновец (бывший чизкейк)», чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в «Роскачество», — заявил депутат.

Малинкович подчеркнул необходимость защиты кулинарного суверенитета и отказа от западных терминов в сфере общественного питания. Политик добавил, что если человек хочет насладиться десертом, он должен получать его под нормальным отечественным названием, передает «Абзац».

В июне российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев предложил переименовать столичную станцию метро «Баррикадная» в «Зоопарк», чтобы стало «легче, проще и понятнее».

Узнать больше по теме
Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.
Читать дальше