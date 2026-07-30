Политик Малинкович: Чизкейк надо переименовать в «Буденновца»

— Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть «Буденновец». Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать «Буденновец (бывший чизкейк)», чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в «Роскачество», — заявил депутат.