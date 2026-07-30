Политик Малинкович: Чизкейк надо переименовать в «Буденновца»

Название десерта «Чизкейк» стоит заменить на отечественное «Буденновец», изменив при этом форму блюда и отказавшись от использования английских наименований в меню. С таким предложением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.
Он отметил, что небольшая корректировка внешнего вида придаст десерту патриотический образ, а в ресторанах и кафе целесообразно временно указывать старое название в скобках для удобства посетителей.
— Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть «Буденновец». Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать «Буденновец (бывший чизкейк)», чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в «Роскачество», — заявил депутат.
Малинкович подчеркнул необходимость защиты кулинарного суверенитета и отказа от западных терминов в сфере общественного питания. Политик добавил, что если человек хочет насладиться десертом, он должен получать его под нормальным отечественным названием, передает «Абзац».
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