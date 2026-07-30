Стало известно, сколько россиян пользуются нейросетями

Большинство граждан России пользуются нейросетями раз в неделю или чаще. Об этом говорится в результатах опроса, опубликованном аналитическим центром ВЦИОМ.
«Нейросети, воплощающие технологии генеративного искусственного интеллекта, продолжают расширять аудиторию. За последние полгода доля российских интернет-пользователей с опытом использования нейросетей выросла с 73% до 78%», — говорится в сообщении.
Кроме того, доля тех, кто обращается к нейросетям раз в неделю и чаще, возросла до 58%. Рост пошел за счет как новых пользователей, так и за счет роста интенсивности людей, кто уже их использовал.
Отмечается, что главным преимуществом нейросетей 33% опрошенных назвали ускорение решения задач и экономию времени, 10% — доступность и информативность, 9% — простоту и удобство использования, 8% — точность и качество ответов.
Ранее сайт KP.RU писал, что большинство россиян не считают допустимым повсеместное внедрение искусственного интеллекта. 77% граждан РФ поддерживают обязательную маркировку продуктов, изображений и решений, созданных с помощью ИИ.