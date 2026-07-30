Пятеро мужчин стали инвалидами после ныряния в Новосибирске

В Новосибирске с начала лета 2026 года в НМИЦ ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна поступили пятеро мужчин с тяжелейшими травмами позвоночника и спинного мозга после неудачных прыжков в воду. Об этом сообщили в пресс-службе института.
Пострадавшие — мужчины в возрасте от 24 до 48 лет — ныряли в водоёмы города и области. Им проведено хирургическое лечение, некоторые длительное время находились в реанимации.
Врачи спасли их жизни, однако последствия травмы оказались тяжёлыми: у некоторых пациентов нарушена чувствительность и движение в конечностях, есть случаи инвалидизации и нарушения дыхания.
Многое зависит от тех, кто оказался рядом с пострадавшим, — успеют ли они заметить, что случилась трагедия. Статистика печальная: 40% получивших травму ныряльщика погибают на месте. В случаях, когда пациента удаётся своевременно транспортировать в медицинское учреждение, шансы на спасение, безусловно, возрастают.
Врачи напоминают: не ныряйте в незнакомых местах, особенно если не уверены в глубине. Даже в знакомых водоёмах уровень воды может меняться. Не употребляйте алкоголь перед купанием. При подозрении на травму категорически нельзя пытаться исправлять положение головы или шеи пострадавшего. Необходимо немедленно вызвать скорую и обеспечить неподвижность человека до приезда врачей.
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