Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро мужчин стали инвалидами после ныряния в Новосибирске

Врачи НИИТО спасли пациентов, но некоторые из них остались инвалидами на всю жизнь.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске с начала лета 2026 года в НМИЦ ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна поступили пятеро мужчин с тяжелейшими травмами позвоночника и спинного мозга после неудачных прыжков в воду. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Пострадавшие — мужчины в возрасте от 24 до 48 лет — ныряли в водоёмы города и области. Им проведено хирургическое лечение, некоторые длительное время находились в реанимации.

Врачи спасли их жизни, однако последствия травмы оказались тяжёлыми: у некоторых пациентов нарушена чувствительность и движение в конечностях, есть случаи инвалидизации и нарушения дыхания.

Многое зависит от тех, кто оказался рядом с пострадавшим, — успеют ли они заметить, что случилась трагедия. Статистика печальная: 40% получивших травму ныряльщика погибают на месте. В случаях, когда пациента удаётся своевременно транспортировать в медицинское учреждение, шансы на спасение, безусловно, возрастают.

подчеркнул Алексей Ластевский
заместитель директора по лечебной работе ННИИТО

Врачи напоминают: не ныряйте в незнакомых местах, особенно если не уверены в глубине. Даже в знакомых водоёмах уровень воды может меняться. Не употребляйте алкоголь перед купанием. При подозрении на травму категорически нельзя пытаться исправлять положение головы или шеи пострадавшего. Необходимо немедленно вызвать скорую и обеспечить неподвижность человека до приезда врачей.

Ранее редакция «Om1 Новосибирск» сообщала о заметных событиях городской жизни: в Новосибирске утвердили программу празднования Дня знаний с акцентом на единство народов и патриотическое воспитание, синоптики предупредили о дождях и грозах при температуре до +28 градусов 30 июля, а суд вынес приговор убийце вице-мэра — преступник проведёт за решёткой 20,5 лет. Больше новостей о жизни Новосибирска, городских изменениях и важных событиях — на «Om1 Новосибирск».