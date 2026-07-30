Пятеро мужчин стали инвалидами после ныряния в Новосибирске

Врачи напоминают: не ныряйте в незнакомых местах, особенно если не уверены в глубине. Даже в знакомых водоёмах уровень воды может меняться. Не употребляйте алкоголь перед купанием. При подозрении на травму категорически нельзя пытаться исправлять положение головы или шеи пострадавшего. Необходимо немедленно вызвать скорую и обеспечить неподвижность человека до приезда врачей.