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В Калининграде начали восстанавливать сгоревший ТЦ «Гиант» на Московском проспекте

Здание планируют полностью отремонтировать.

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В Калининграде начали восстанавливать торговый центр «Гиант» на Московском проспекте. Здание планируют привести в порядок после пожара.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, территорию у торгового центра огородили забором, рядом стоят манипуляторы и самосвалы. Сейчас специалисты ремонтируют фасад и вывозят мусор из внутренних помещений. Правая сторона здания около Московского проспекта покрыта сеткой и строительными лесами.

Пожар в ТЦ «Гиант» начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.

К вечеру пожар удалось локализовать. Однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить пожар с задней стороны торгового центра. В 22:53 открытое горение удалось ликвидировать.

По данным регионального управления МЧС, общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. Пожарным удалось спасти многие помещения в торговом центре. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников МЧС. После пожара возбудили уголовное дело.

Текст, фото: Варвара Макарова.

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