В Калининграде начали восстанавливать сгоревший ТЦ «Гиант» на Московском проспекте

В Калининграде начали восстанавливать торговый центр «Гиант» на Московском проспекте. Здание планируют привести в порядок после пожара.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, территорию у торгового центра огородили забором, рядом стоят манипуляторы и самосвалы. Сейчас специалисты ремонтируют фасад и вывозят мусор из внутренних помещений. Правая сторона здания около Московского проспекта покрыта сеткой и строительными лесами.
Пожар в ТЦ «Гиант» начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.
К вечеру пожар удалось локализовать. Однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить пожар с задней стороны торгового центра. В 22:53 открытое горение удалось ликвидировать.
Текст, фото: Варвара Макарова.