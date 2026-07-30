Королева красоты из американского штата Юта скончалась на 22-м году жизни

В американском штате Юта при загадочных обстоятельствах скончалась победительница конкурса «Мисс Американ-Форк» Бринн Карнесекки. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в KTVX.
Изначально о произошедшем рассказали родители 21-летней девушки в социальных сетях. Соболезнования выразили организаторы конкурсов «Мисс Американ-Форк» и «Мисс Юта».
Карнесекка одержала победу на конкурсе три года назад. Смотр «Мисс Американ-Форк» является одним из отборочных туров на пути к финалу «Мисс Америка».
В 2025 году девушка также участвовала в конкурсе «Мисс Юта», однако вошла только в топ-15. При этом она завоевала награду за талант, исполнив классическое произведение на фортепиано.
Девушка училась на журналиста в Университете Бригама Янга, ее статьи выходили в нескольких изданиях штата. Полиция пока не называет причины случившегося, передает издание.