В Ракитянском округе Белгородской области обновят дорогу до села Коровино

Работы по ремонту участка автодороги регионального значения «Томаровка — Красная Яруга — Илек-Пеньковка — Колотиловка» — Коровино продолжаются в Ракитянском округе Белгородской области. Объект обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве автомобильных дорог и транспорта.
Протяженность участка составляет 6,3 км. Он начинается возле поворота на село Дмитриевка, проходит в обход населенного пункта и заканчивается перед селом Коровино. Для местных жителей эта дорога особенно важна: именно она обеспечивает доступ к Коровину.
В рамках ремонта специалисты обновили дорожное полотно и водопропускные трубы. В планах — установка барьерного ограждения, сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также нанесение разметки.
Напомним, что всего в области при поддержке нацпроекта планируется привести в нормативное состояние свыше 157 км автодорог — 133,6 км региональных и 23,7 км муниципальных.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.