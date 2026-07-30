В красноярском парке Гвардейский появится игровой самолет

В Красноярске в парке Гвардейский в Советском районе установят новые детские игровые комплексы. Об этом сообщили в администрации города.
Главным элементом детской зоны станет игровой модуль в виде самолета высотой более трех метров. В конструкции предусмотрят горки, лесенки, тоннели и перекладины для лазания. Также в парке появятся безопасные веревочные полосы препятствий. Их можно будет проходить без страховки и присмотра инструкторов. Кроме того, на площадках установят несколько небольших уличных батутов, новые скамейки и урны, а также обновят газоны.
Детские игровые элементы разместят на площадках с безопасным резиновым покрытием. Сейчас специалисты проводят геодезическую съемку, чтобы правильно расположить объекты.
Изначально детскую зону планировали оформить только в следующем году. Однако после торгов и уточнения работ по другим городским объектам появилась экономия, поэтому игровые комплексы решили установить уже этой осенью.