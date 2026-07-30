Прокуратура требует 13 млн за незаконный майнинг-бизнес в Красноярске

По данным прокуратуры, в 2024—2025 годах фигуранты под видом пчеловодства организовали незаконное подключение к электросетям и обеспечили работу 891 майнинговой установки для добычи криптовалюты. Они не были зарегистрированы в реестре майнеров, а добытый биткоин выводили в рубли и использовали в финансовых операциях.