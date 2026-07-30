Прокуратура требует 13 млн за незаконный майнинг-бизнес в Красноярске

Прокуратура Красноярского края подала иск о взыскании более 13 миллионов рублей с ООО «Медоед» и двух физических лиц. Они обвиняются в краже электроэнергии и легализации средств, полученных преступным путём. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, в 2024—2025 годах фигуранты под видом пчеловодства организовали незаконное подключение к электросетям и обеспечили работу 891 майнинговой установки для добычи криптовалюты. Они не были зарегистрированы в реестре майнеров, а добытый биткоин выводили в рубли и использовали в финансовых операциях.
На имущество ответчиков наложен арест. Иск принят к производству Кировского районного суда Красноярска.
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