В Волгоградской области собрали с полей уже 4 млн тонн зерна

В комитете сельского хозяйства назвали лидеров уборочной кампании. Этим летом бьют рекорды хлеборобы из Октябрьского (280 тыс. тонн), Чернышковского (260 тыс. тонн) и Клетского (238 тыс. тонн) районов области. Есть и лидеры по показателю урожайности с одного гектара: они работают в Киквидзенском, Еланском, Новониколаевском и Новоаннинском районах.