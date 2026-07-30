Ежи и решетки Ивана Горина из Хабаровска защитили бойцов от дронов

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Иван Горин воюет в зоне проведения специальной военной операции в составе ремонтной бригады.
Военнослужащий изготовил десять стоек под пулемёты, обеспечив мобильные огневые группы ремонтно-восстановительного подразделения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кроме того, он сделал и установил противодроновую защиту на автомобили ЗИЛ-131, а также создал порядка тысячи «ежей» и больше двадцати комплектов таких же противодроновых решёток.
Все это обеспечило дополнительную защиту бойцов, повысило сохранность техники и боеспособность подразделений группировки.
За проявленный профессионализм и вклад в обеспечение боеготовности подразделений рядовой Иван Горин удостоен государственной награды — медали Суворова.