Как отражаются на жителях Воронежской области высокая ставка ЦБ и проблемы с горючим

«Если мы по-прежнему сохраним эту идиотскую банковскую ставку, эти душащие производство налоги, уничтожающие малый и средний бизнес, если мы не изучим реальный опыт народных предприятий и не сформируем бюджет развития, то с темпами развития в 0,4% мы не закрепим свои победы и никуда не продвинемся вперед».