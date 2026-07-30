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Один удар ножом в сердце: женщина подозревается в убийстве сожителя после пьяной ссоры в Хабаровском районе

27 июля 50-летняя женщина распивала спиртное с сожителем на кухне в квартире в селе Ракитное. Между ними вспыхнула ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область сердца. Потерпевший скончался на месте. После этого женщина ушла к знакомой, рассказала о случившемся и продолжила употреблять алкоголь. Подозреваемая.

27 июля 50-летняя женщина распивала спиртное с сожителем на кухне в квартире в селе Ракитное. Между ними вспыхнула ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла мужчине один удар в область сердца. Потерпевший скончался на месте. После этого женщина ушла к знакомой, рассказала о случившемся и продолжила употреблять алкоголь. Подозреваемая заключена под стражу. Следствие продолжается.