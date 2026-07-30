Новый памятник появился на привокзальной площади Комсомольска-на-Амуре

Им стал американский паровоз серии Еа-2885, доставленный в СССР в 1940-ых годах в рамках ленд-лиза. Теперь он установлен на привокзальной площади города Юности в честь 90-летия со дня прибытия в Комсомольск-на-Амуре первого поезда (это произошло в 1936 году). Во время Великой Отечественной войны этот паровоз занимался доставкой техники, боеприпасов и продовольствия на фронт. А после окончания войны паровоз в течение 30 лет перевозил гражданские грузы по всему советскому Дальнему Востоку. Позже этот паровоз законсервировали ввиду массового появления тепловозов и электровозов, а в 1986 году превратили его в памятник и установили в депо города Комсомольска-на-Амуре в честь 50-летия этого объекта. Там паровоз простоял последние 40 лет, а в этом году его перенесли на привокзальную площадь города Юности. Одновременно с этим была благоустроена прилегающая территория. Так, на автопарковке появился новый асфальт, а возле памятника были установлены скамейки, фонари и памятный камень. По словам начальника ДВЖД Евгения Вейде, теперь это место станет еще одной точкой притяжения комсомольчан и гостей города. Добавим, что подобные работы проводятся и на других железнодорожных станциях Хабаровского края. Так, недавно в небольшом поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района был открыт Сквер железнодорожников. Такая работа проводится в регионе уже четыре года подряд.