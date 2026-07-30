В этом году новое учебное оборудование получат еще 238 школ Хабаровского края

Так, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в 2026 году ведется оснащение всем необходимым кабинетов музыки, физики и ИЗО. К примеру, в гимназии № 1 города Комсомольска-на-Амуре появились наборы шумовых инструментов и музыкальная колонка. До конца текущего года в школы региона поступят наборы гипсовых моделей, муляжи и дидактические материалы для кабинетов ИЗО. А в кабинетах физики установят демонстрационные наборы, приборы и модели. Добавим, что в прошлом году 254 школы, расположенные в разных уголках Хабаровского края, получили в свое распоряжение оборудование для занятий по ОБЗР. Так, в местные школы поступили тактические тренажеры, комплексы гражданской обороны, средства защиты и оборудование для обучения первой помощи. Кроме того, в кабинетах труда в прошлом году появились новые многофункциональные станки, а в швейных и кулинарных мастерских также было установлено новое оборудование.