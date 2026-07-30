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Дончанка завоевала бронзовую медаль на летней Спартакиаде учащихся России

Эвелина Фисун стала лучшей в весовой категории до 41 кг.

Источник: Национальные проекты России

Самбистка Эвелина Фисун из Таганрога заняла третье место на XIII летней Спартакиаде учащихся России. Турнир состоялся в подмосковных Мытищах в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве региональной политики Ростовской области.

На ковры 24−25 июня вышли 254 спортсмена из 51 региона страны. В течение двух соревновательных дней юноши и девушки определяли сильнейших в своих весовых категориях, а также боролись за медали одного из главных комплексных спортивных стартов страны.

Донская спортсменка показала достойный результат в условиях высокой конкуренции. Эвелина Фисун завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 41 кг.

«Девушка продемонстрировала волю к победе и мастерство, выдержав серьезную конкуренцию. Поздравляю спортсменку и ее тренера Маргариту Криворучко с бронзовой медалью летней Спартакиады учащихся России, и желаю успехов на предстоящих всероссийских турнирах и первенствах», — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.