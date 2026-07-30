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Китайские автомобили калининградской сборки включили в список машин, разрешённых для работы в такси

В перечень попали сразу шесть автомобилей.

Источник: Клопс.ru

Китайские автомобили, которые собирает калининградский «Автотор», включили в правительственный список машин для работы в такси. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Перечень пополнили Jetour Dashing, Omoda C7 и Jeland J6. Кроме того, в список включили три модели марки Tenet — T4L, T8 и A8.

С 1 марта 2026 года в России действует закон, ограничивающий выбор автомобилей для работы в такси. В большинстве регионов перевозчики могут ставить на линию только машины из реестра Минпромторга, соответствующие требованиям по уровню локализации производства. Калининградской области и регионам Сибирского федерального округа дали отсрочку до 1 марта 2028-го, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, а также Дальнему Востоку — до 1 марта 2030-го.