Китайские автомобили калининградской сборки включили в список машин, разрешённых для работы в такси

С 1 марта 2026 года в России действует закон, ограничивающий выбор автомобилей для работы в такси. В большинстве регионов перевозчики могут ставить на линию только машины из реестра Минпромторга, соответствующие требованиям по уровню локализации производства. Калининградской области и регионам Сибирского федерального округа дали отсрочку до 1 марта 2028-го, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, а также Дальнему Востоку — до 1 марта 2030-го.