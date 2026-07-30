В Прикамье замедлился рост цен на бензин

В Пермском крае продолжают расти цены на топливо, однако темпы подорожания стали заметно ниже. По данным Росстата, с 21 по 27 июля 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 46 копеек и достигла 82,50 рубля за литр. Неделей ранее рост был значительно выше — 2,44 рубля за литр.