Над Таганрогом отразили новую атаку БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Таганрогом утром 30 июля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Экстренные службы работают на месте падения обломков, территория в районе оцеплена. В результате атаки разрушений и повреждений на земле нет, никто не пострадал.
«Прошу жителей и гостей нашего города не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Берегите себя и своих близких», — призвала глава.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», силы ПВО в ночь на 30 июля уничтожили более 40 беспилотников над Ростовской областью.
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