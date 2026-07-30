Россияне смотрят более 50 процентов видео в соцсетях в рабочее время

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более половины просматриваемого россиянами видеоконтента в соцсетях приходится на рабочие часы — видео смотрят в фоновом режиме, в перерывах и в дороге, при этом к вечеру активность в интернете падает, выяснили для РИА Новости аналитики big data оператора T2.
«Несмотря на гипотезу, что видеосмотрение приходится на вечер, более половины просмотров происходит днем. Это значит, что видеоконтент остается востребованным и в рабочее время — в фоновом режиме, в перерывах и дороге. Вечером спад происходит во всех категориях», — следует из анализа активности потребителей в интернете.
При этом ближе к ночи растет потребление социальных сетей. Причем чем ближе к полуночи, тем активнее россияне общаются в интернете. В целом, соцсети и мессенджеры занимают наибольшую долю от всех интернет-сессий — около 65% трафика. Среди всех категорий интернет-сессий пик активности приходится на рабочие часы — около 70% от всего трафика.
Аналитики также заметили высокую взаимосвязь общения и развлекательного контента. Около 40% людей совмещают активность в мессенджерах с прослушиванием музыки или просмотром видео.
Кроме того, среди инсайтов — рост популярности «Госуслуг»: доля активных абонентов за год выросла почти в 1,5 раза. Проверяют уведомления в сервисе в основном с утра — сессий на 3% больше, чем в развлекательных приложениях. «Госуслуги» обошли даже такие базовые сервисы, как доставка еды — 47% абонентов хотя бы раз в месяц заходят на портал, аналогичный показатель по доставке — 16%.
Несмотря на это на рынке доставки продуктов и супермаркетов второй год наблюдается значительный прирост активной месячной аудитории. Рост категории стимулируют крупнейшие игроки, а также сдвиг поведенческих привычек — второй год подряд растет среднее количество сервисов доставки еды на человека: 2,4 сервиса — в 2026, 2,1 — в 2024 году.
Такая же ситуация случилась с банковскими приложениями — активная месячная аудитория растет на 10−15% в годовом выражении. Среднее количество используемых банков на одного абонента также растет. Наибольшее количество сессий приходится на дневное время — около 60−65% от всех финансовых операций.