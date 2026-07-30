Россияне смотрят более 50 процентов видео в соцсетях в рабочее время

Кроме того, среди инсайтов — рост популярности «Госуслуг»: доля активных абонентов за год выросла почти в 1,5 раза. Проверяют уведомления в сервисе в основном с утра — сессий на 3% больше, чем в развлекательных приложениях. «Госуслуги» обошли даже такие базовые сервисы, как доставка еды — 47% абонентов хотя бы раз в месяц заходят на портал, аналогичный показатель по доставке — 16%.