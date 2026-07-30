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Жители нескольких районов Красноярска остались без света из-за аварии

Красноярские поселки остались без света.

Источник: Комсомольская правда

Днем 30 июля жители нескольких районов Красноярска остались без электричества из-за аварии. Согласно данным службы 005, проблемы наблюдаются в поселке Элита и деревне Минино.

Также света нет на нескольких улицах Советского района. Вот список:

Скриншот: сайт 005красноярск.рф.

Ориентировочно, электричество должно вернуться в Советский район к 17:00. Проблемы в Минино и Элите сохранятся до 15:00.

В ночь на 30 июля в крае прошел экстремальный ливень. Затопленными оказались улицы, дома и огороды. Показываем и рассказываем о последствиях ливня.