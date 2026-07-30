Красноярцев просят не кормить медведей, выходящих к трассам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей Красноярского края призывают не подкармливать медведей, которые появляются возле автомобильных дорог. По словам специалистов, такие действия могут быть опасны как для людей, так и для самих животных.
Летом бурые медведи становятся более активными и в поисках пищи нередко выходят к трассам и населенным пунктам. В последнее время в социальных сетях все чаще появляются ролики, на которых автомобилисты кормят диких животных хлебом, сладостями и другой едой. Особое внимание привлекли случаи на трассе Красноярск — Енисейск в Казачинско-Пировском округе.
В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона пояснили, что медведи быстро привыкают к легкой добыче и перестают опасаться человека. В результате они начинают регулярно выходить к дорогам, заходить в населенные пункты и искать пищу на свалках, сообщается на сайте gnkk.ru.
Такое поведение повышает риск дорожно-транспортных происшествий и опасных встреч с людьми. Кроме того, животное, привыкшее к человеку, становится менее осторожным и более непредсказуемым.
Автомобилистам рекомендуют не останавливаться рядом с медведями, не пытаться фотографировать их с близкого расстояния и не оставлять на обочинах продукты, пищевые отходы, упаковки и другие предметы с запахом еды.
Жителей населенных пунктов и владельцев дачных участков также просят не устраивать стихийные свалки бытовых и пищевых отходов, особенно рядом с лесом и автомобильными дорогами.