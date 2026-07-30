Красноярцев просят не кормить медведей, выходящих к трассам

Летом бурые медведи становятся более активными и в поисках пищи нередко выходят к трассам и населенным пунктам. В последнее время в социальных сетях все чаще появляются ролики, на которых автомобилисты кормят диких животных хлебом, сладостями и другой едой. Особое внимание привлекли случаи на трассе Красноярск — Енисейск в Казачинско-Пировском округе.