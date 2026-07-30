Как пережить жару без ущерба для здоровья?

Почему важно пить воду? В жару мы потеем, и вместе с потом теряем как влагу, так и электролиты, прежде всего натрий, калий и хлор. Кровь становится более вязкой, сердцу приходится работать с большей нагрузкой, чтобы обеспечить органы кислородом. Может снизиться давление, нарушиться водно-электролитный баланс, что повышает риск мышечных судорог и нарушений сердечного ритма. И по этой же причине возрастает риск тромбозов, инфаркта миокарда, инсульта и острого повреждения почек у людей из групп риска.