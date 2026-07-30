Как пережить жару без ущерба для здоровья?

Жара может стать причиной обезвоживания, теплового удара и спровоцировать обострение хронических заболеваний.
В жаркую погоду нужно избегать серьёзных нагрузок — как физических, так и психологических, говорит врач Олег Артёмов.
Жара — это серьёзный стресс для организма, и усугублять его дополнительно не стоит, объясняет доктор. Потому занятия спортом, стройку, ударную работу в саду и т. п. лучше немного отложить.
Жара может стать причиной обезвоживания, теплового удара и спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, при этом наиболее уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины, люди с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, почек и лёгких.
Что важно делать в жару? Пить воду (морсы, травяные чаи без сахара, минеральную воду без газа). Если в обычный период мы пьём из расчёта 30 мл на кг тела, в жару норму можно увеличить до 50 мл, и если вы употребляете чай, кофе, сладкие напитки, то объём воды увеличьте ещё. Важно: если вы страдаете от тех или иных заболеваний, норму жидкости определите с врачом.
Почему важно пить воду? В жару мы потеем, и вместе с потом теряем как влагу, так и электролиты, прежде всего натрий, калий и хлор. Кровь становится более вязкой, сердцу приходится работать с большей нагрузкой, чтобы обеспечить органы кислородом. Может снизиться давление, нарушиться водно-электролитный баланс, что повышает риск мышечных судорог и нарушений сердечного ритма. И по этой же причине возрастает риск тромбозов, инфаркта миокарда, инсульта и острого повреждения почек у людей из групп риска.
Если вас мучает жажда, сухость во рту, слабость, сердцебиение, моча стала тём-ной, начинайте пить воду.
Опасные симптомы: температура тела выше 39−40 °C, спутанность сознания, дезориентация, потеря сознания, судороги, сильная одышка, боль в груди, слабость, не позволяющая стоять или ходить, многократная рвота, невозможность пить воду.
Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии теплового удара, опасного для жизни состояния, требующего неотложной медицинской помощи.
Старайтесь не выходить из дома в жару, контролируйте давление, не изменяйте самостоятельно схему лечения.