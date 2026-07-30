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Памфилова заявила об огромном будущем беспилотников в избирательной системе

Памфилова: беспилотники имеют огромное будущее в избирательной системе.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Летающие и плавающие беспилотники имеют огромное будущее в мирной жизни, в том числе в избирательной системе России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В четверг в Санкт-Петербурге прошла презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму девятого созыва.

«Мы в Центральной избирательной комиссии считаем, что у беспилотников, которые плавают и которые летают, огромное будущее в мирной жизни. И кстати, огромное будущее в избирательной системе», — сказала Памфилова.

Она отметила, что в 36 регионах России есть труднодоступные и отдаленные места, куда сотрудники избирательной системы добираются на вертолетах, гужевых повозках, моторных лодках.

«Закончится специальная военная операция, и мы уверены, закончится победой, а жизнь беспилотников на мирном небе будет не просто продолжаться, она будет развиваться», — подчеркнула глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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