Житель Богородска потерял 64 000 рублей в надежде сходить на свидание театр

Покупка билетов на спектакль обернулась для 18-летнего жителя Богородска потерей 64 103 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Молодой человек познакомился в мессенджере с некой Елизаветой, которая предложила ему сходить в театр. Виртуальная знакомая отправила молодому человеку ссылку, которая была схожа с сайтом известного билетного оператора.
Не заподозрив обмана, потерпевший внес оплату на сумму 4 101 рубль, однако билет на почту так и не получил. Тогда он обратился в «службу технической поддержки», где по инструкции лжеспециалиста совершил еще несколько денежных переводов.
Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, когда связался с реальной службой поддержки. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее мы писали, что лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у жительницы Ворсмы 5 млн рублей.