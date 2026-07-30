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Житель Богородска потерял 64 000 рублей в надежде сходить на свидание театр

Его оставила без денег виртуальная знакомая.

Источник: Живем в Нижнем

Покупка билетов на спектакль обернулась для 18-летнего жителя Богородска потерей 64 103 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодой человек познакомился в мессенджере с некой Елизаветой, которая предложила ему сходить в театр. Виртуальная знакомая отправила молодому человеку ссылку, которая была схожа с сайтом известного билетного оператора.

Не заподозрив обмана, потерпевший внес оплату на сумму 4 101 рубль, однако билет на почту так и не получил. Тогда он обратился в «службу технической поддержки», где по инструкции лжеспециалиста совершил еще несколько денежных переводов.

Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, когда связался с реальной службой поддержки. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее мы писали, что лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у жительницы Ворсмы 5 млн рублей.