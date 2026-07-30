Уровень Цимлянского водохранилища в Ростовской области достиг рекорда

— На момент открытия промысла 15 июля уровень воды зафиксировали на отметке 35,08 метра (средний уровень в апреле-июле составлял 34,8 метра). Это один из самых высоких показателей за последние пять лет, уступающий по водности только 2023−2024 годам со средним уровнем в апреле-июле 35,2−35,5 метра, — отмечают специалисты.