Прокуратура заставила нижегородский ТЦ сделать парковку для инвалидов

Парковочные места для инвалидов появились у торгового центра в Нижнем Новгороде после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Парковка для водителей-инвалидов возле ТЦ в Советском районе не соответствовала государственным стандартам: там не было разметки и знаков.
Для устранения нарушений прокуратура внесла представление владельцам парковки. Как уточнили в ведомстве, все требования были исполнены.
Ранее мы писали, что ИИ помог выявить более 1000 нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде.