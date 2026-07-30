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Прокуратура заставила нижегородский ТЦ сделать парковку для инвалидов

Речь идет о торговом центре на Советской площади.

Источник: Живем в Нижнем

Парковочные места для инвалидов появились у торгового центра в Нижнем Новгороде после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Парковка для водителей-инвалидов возле ТЦ в Советском районе не соответствовала государственным стандартам: там не было разметки и знаков.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление владельцам парковки. Как уточнили в ведомстве, все требования были исполнены.

Ранее мы писали, что ИИ помог выявить более 1000 нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде.