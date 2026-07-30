Голкипер Евгений Латышонок вернулся в «Балтику»

Латышонок уже выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 годы. За тот период он провёл 127 матчей, 47 из которых отстоял на ноль, а также стал финалистом Кубка России и серебряным призёром Первой лиги. Последние два сезона Евгений провёл в «Зените», с которым стал чемпионом и серебряным призёром России, а также двукратным обладателем Суперкубка страны. После «Зенита» Латышонок перешел в «Нижний Новгород», откуда на правах аренды на один сезон — в «Балтику».