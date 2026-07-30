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Голкипер Евгений Латышонок вернулся в «Балтику»

Латышонок уже выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 годы.

Вратарь «Нижнего Новгорода» Евгений Латышонок перешёл в футбольный клуб «Балтика» на правах аренды. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

Латышонок уже выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 годы. За тот период он провёл 127 матчей, 47 из которых отстоял на ноль, а также стал финалистом Кубка России и серебряным призёром Первой лиги. Последние два сезона Евгений провёл в «Зените», с которым стал чемпионом и серебряным призёром России, а также двукратным обладателем Суперкубка страны. После «Зенита» Латышонок перешел в «Нижний Новгород», откуда на правах аренды на один сезон — в «Балтику».

Напомним, ранее стало известно, что «Балтику» покинул вратарь Максим Бориско, игравший за калининградский клуб с 2019 года. Он перешел в московский ЦСКА.