Эксперт призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете

В среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис «Дайвинчик» с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет.