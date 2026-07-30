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Эксперт призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете

IT-эксперт Зыков: уроки безопасности в интернете необходимо ввести в школах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уроки безопасности в интернете необходимо ввести в российских школах, чтобы предостеречь детей от мошенников и вербовщиков, скрывающихся в социальных сетях, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.

В среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис «Дайвинчик» с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет.

«Важное тут не в том, чтобы запретить детям очередной бот. Критически необходимо начать преподавать уроки безопасности жизнедеятельности в интернете. Их нужно было вводить в школах еще вчера», — сказал Зыков.

По мнению эксперта, детям необходимо объяснять, как незнакомцы втираются в доверие, как работают социальная инженерия, романтический обман, шантаж и вербовка, почему нельзя передавать посторонним геолокацию, документы, банковские реквизиты и интимный контент.

«Задача взрослых — не просто закрыть ребенку доступ к очередному сервису, а научить его распознавать манипуляцию до того, как она приведет к реальным последствиям. А сейчас у нас с профилактикой очень плохо», — заключил специалист.