В Красноярском крае начался очный этап обучения участников проекта «ИнформУИК». Они получат методические рекомендации и навыки работы со специальным цифровым приложением. Сам проект начнет работу 20 августа и завершится 15 сентября — более 6 400 членов участковых избирательных комиссий региона займутся адресным информированием жителей о предстоящем голосовании. За четыре недели они пройдут по подворьям и квартирам избирателей, напомнят адреса для голосования, даты. Расскажут о кандидатах и партийных списках, ответят на вопросы. Напомним, выборы в Госдуму РФ, Законодательное собрание края и органы местного самоуправления пройдут 18—20 сентября 2026 года. Мы также писали: в Красноярском крае 10 партий выдвинули кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму.
Участники проекта «ИнформУИК» начали обучение в Красноярском крае
В Красноярском крае начался очный этап обучения участников проекта «ИнформУИК». Они получат методические рекомендации и навыки работы со специальным цифровым.
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