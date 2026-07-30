Как из космоса выглядит циклон, принесший в Москву дожди. Фото спутников

Как сообщил утром 30 июля в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за прошедшие сутки выпало 10 л дождевой воды на 1 кв. м, в Тушино — 13 л, МГУ — 15 л, Бутово — 16 л воды, или почти 20% от месячной нормы.