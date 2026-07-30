Как из космоса выглядит циклон, принесший в Москву дожди. Фото спутников

Как из космоса выглядит циклон, который принес в Москву ливни, показали в телеграм-канале Роскосмоса.
Ведомство опубликовало фото со своих спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», на котором запечатлено погодное явление.
«Непогода в столице: кадры из космоса. На этой неделе Московский регион охватил мощный циклон, принесший в город ливни, грозы и град», — подписали снимок в публикации.
Как сообщил утром 30 июля в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за прошедшие сутки выпало 10 л дождевой воды на 1 кв. м, в Тушино — 13 л, МГУ — 15 л, Бутово — 16 л воды, или почти 20% от месячной нормы.
В Подмосковье больше всего осадков было зарегистрировано на этих метеостанциях: Наро-Фоминск (24 мм), Луговая и Горки Ленинские (29 мм), Можайск (32 мм), Волоколамск (35 мм), Талдом (37 мм), что составляет 45% от месячной нормы.
Погода в Москве с 30 июля по 2 августа.
Согласно прогнозу, представленному на сайте Гидрометцентра, в четверг, 30 июля, днем столбики термометров поднимутся до отметки +20…+22 °C, погода будет облачной, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер северо-западный, 6−11 м/c, местами порывы могут достигать до 15 м/c.
В ночь на пятницу, 31 июля, прогнозируется переменная облачность. На востоке области небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6−11 м/c, на термометрах будет +15…+17 °C. Днем воздух прогреется до +24…+26 °C, переменная облачность. На востоке области ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный, 6−11 м/c.
В ночь на субботу, 1 августа, будет +13…+15 °C, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3−8 м/c. Днем +28…+30 °C, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/c.
В ночь на воскресенье, 2 августа, +12…+17 °C, переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 3−8 м/c. Днем воздух прогреется до +26…+31 °C, погодные условия, как и ночью.
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