Тверская область и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова подписали соглашение о сотрудничестве. В документе закреплены намерения сторон по двустороннему взаимодействию в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, что соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в аппарате правительства Тверской области.
«Благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко мы продолжаем сообща строить Союзное государство. Углубляем интеграцию во всех сферах, обеспечиваем суверенное и безопасное развитие наших стран, — отметил Виталий Королев. — Искренне рад, что наша встреча на Петербургском международном экономическом форуме положила начало новому этапу сотрудничества между Белоруссией и Тверской областью».
Все достигнутые на ПМЭФ-2026 договоренности о существенном расширении сотрудничества Верхневолжья и Республики Беларусь уже выполняются. Так, в Твери на маршруты общественного транспорта в тестовом режиме вышли автобусы Минского автомобильного завода, на которых установлено климатическое оборудование тверского предприятия.
При участии Белоруссии в регионе реализуется еще один стратегически значимый проект по развитию технопарка КСК. Создается современное производство компонентов для железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные поезда. Республикой Беларусь для него будет поставлено оборудование.
Отдельное внимание в соглашении уделено совместному развитию легкой промышленности, презентации туристического потенциала Тверской области и Белоруссии на профильных выставках.
С учетом нового соглашения получит новое развитие блок молодежной политики и образования. Это мероприятия по патриотическому воспитанию, сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Так, запланированы посещения мест боевой славы в Белоруссии и Тверской области, участие белорусской молодежи в поисковых экспедициях в Верхневолжье.
В соглашении также отражено сотрудничество в культуре, науке и спорте. В частности, предусмотрено проведение Дней Тверской области и Республики Беларусь. Предполагается обмен опытом по сохранению культурного наследия.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.