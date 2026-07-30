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Второй этап областного чемпионата по картингу пройдёт 9 августа на «Нижегородском кольце»

В рамках соревнований пройдут тренировки, классификации и зачетные заезды.

Скорость, азарт и борьба за победу на трассе — 9 августа на АСК «Нижегородское кольцо» состоится второй этап Чемпионата и Первенства Нижегородской области по картингу. О мероприятии сообщило Министерство спорта региона.

В соревнованиях примут участие лучшие пилоты области. На трассе они продемонстрируют мастерство в различных гоночных классах, покажут высокую скорость, точность управления и настоящий спортивный характер.

Программа дня:

08:00−09:30 — регистрация участников, техкомиссия, медкомиссия.

09:40−10:00 — брифинг пилотов (все классы).

10:10−12:05 — тренировки по классам.

12:10−14:05 — квалификации по классам.

14:30−18:25 — зачётные заезды.

18:40 — награждение.

«Приглашаем болельщиков поддержать гонщиков и стать частью большого спортивного события. Участникам желаем уверенных стартов, быстрых кругов и новых побед», — заявили в минспорта.

Ранее сообщалось, что любительский всероссийский чемпионат по мотогонкам пройдёт 1 и 2 августа на «Нижегородском кольце».

(12+).