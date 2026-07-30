Второй этап областного чемпионата по картингу пройдёт 9 августа на «Нижегородском кольце»

Скорость, азарт и борьба за победу на трассе — 9 августа на АСК «Нижегородское кольцо» состоится второй этап Чемпионата и Первенства Нижегородской области по картингу. О мероприятии сообщило Министерство спорта региона.
В соревнованиях примут участие лучшие пилоты области. На трассе они продемонстрируют мастерство в различных гоночных классах, покажут высокую скорость, точность управления и настоящий спортивный характер.
Программа дня:
08:00−09:30 — регистрация участников, техкомиссия, медкомиссия.
09:40−10:00 — брифинг пилотов (все классы).
10:10−12:05 — тренировки по классам.
12:10−14:05 — квалификации по классам.
14:30−18:25 — зачётные заезды.
18:40 — награждение.
«Приглашаем болельщиков поддержать гонщиков и стать частью большого спортивного события. Участникам желаем уверенных стартов, быстрых кругов и новых побед», — заявили в минспорта.
Ранее сообщалось, что любительский всероссийский чемпионат по мотогонкам пройдёт 1 и 2 августа на «Нижегородском кольце».
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