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Волгоградские аграрии намолотили 4 млн тонн зерна

Зерновые собраны с почти 1,3 млн га, что составляет 63% от уборочной площади.

В Волгоградской области продолжается уборка зерновых. По данным облкомсельхоза, на 30 июля аграрии региона намолотили 4 млн тонн.

Зерновые собраны с почти 1,3 млн га, что составляет 63% от уборочной площади. В лидерах — южные районы. Так, хлеборобы Октябрьского района намолотили 280 тысяч тонн, Чернышковского — 260 тысяч, Клетского — 238 тысяч тонн.

В то же время в хозяйствах, расположенных на северо-западе области, выше урожайность: в Киквидзенском, Еланском, Новониколаевском и Новоаннинском районах она составляет более 40 центнеров с гектара. Это почти на 10 центнеров выше, чем в среднем по области.

Ранее стало известно, что Волгоградская область поставила в Азербайджан 20 тонн молочной продукции.