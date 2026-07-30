Волгоградские аграрии намолотили 4 млн тонн зерна

В то же время в хозяйствах, расположенных на северо-западе области, выше урожайность: в Киквидзенском, Еланском, Новониколаевском и Новоаннинском районах она составляет более 40 центнеров с гектара. Это почти на 10 центнеров выше, чем в среднем по области.